Gazzetta avverte i rossoneri: "Milan, 120 milioni per Leao? Il Chelsea può e valuta la follia"

La pazza idea del Chelsea è ancora possibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, esiste la possibilità che i Blues acquistino Rafael Leao per 120 milioni di euro, spendendo una cifra che non hanno mai speso nella loro storia, neanche con Roman Abramovich alla guida. Il milanista ha il profilo giusto per gli inglesi perché è giovane, duttile e perfetto per integrarsi con Sterling. Finora ci sono stati contatti solo con il suo agente, ma non mancano le alternative. L'affare resta però complicatissimo, sia perché il prezzo è davvero alto, sia perché il Milan non ha esigenza di vendere, ma anche perché il calciatore deve allo Sporting Lisbona 16,5 milioni di euro per la rescissione unilaterale del contratto e il 15% per la rivendita che finirebbe al Lilla. Un affare da 150 milioni complessivi, insomma. Una cifra monstre per tutti, ma non per il Chelsea.