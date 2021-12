Gazzetta - Digne, avanza l'Inter: il giocatore ha dato il suo gradimento

Una delle priorità in casa Inter per quanto riguarda il mercato di gennaio è la ricerca di un esterno sinistro che possa dare il cambio a Perisic quando necessario. E secondo la Gazzetta dello Sport il nome forte resta quello di Lucas Digne (attenzionato anche dal Napoli): un contatto diretto fra i nerazzurri e l'Everton è già andato in scena e lo stesso giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione milanese. Per l'Inter la formula dell'operazione è chiara: prestito con diritto di riscatto, nessun obbligo. L'ostacolo principale a questo punto sembra essere rappresentato dalla concorrenza e nello specifico dall'inserimento del Chelsea, club a caccia di un giocatore che possa sostituire l'infortunato Chilwell.