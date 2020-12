Gazzetta distrugge Conte: "In 5 Champions 3 eliminazioni e mai oltre i quarti con squadroni!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport critica Conte per l'uscita dell'Inter dalla Champions: "Ma invece di esserne orgoglioso, dovrebbe preoccuparsi: se basta mettersi a specchio per fermare una squadra ambiziosa come l’Inter, qualcosa non quadra. Le verità? Bisogna migliorare il gioco e i giocatori. Dopo i proclami estivi, Conte è rinculato nella purezza del 3-5-2 per trovare equilibri. Di lì non si muove. Anche ieri, nel finale, contro una squadra che non aveva punte, ha mantenuto i tre difensori centrali. Senza interni di rifinitura, se la difesa nemica tappa i buchi e chiude le fasce, è notte fonda. Forse non è un caso che Conte in cinque esperienze di Champions, sia uscito tre volte nel girone e, al massimo, abbia raggiunto i quarti, pur avendo allenato squadroni".