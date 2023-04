Gazzetta - Domani sentenza su -15 Juve: possibile anche una riduzione

Domani alle 14:30 nel Salone d’Onore del Coni il Collegio di Garanzia terrà l’udienza che discuterà il ricorso presentato dalla Juventus

Domani alle 14:30 nel Salone d’Onore del Coni il Collegio di Garanzia terrà l’udienza che discuterà il ricorso presentato dalla Juventus per il caso plusvalenze, il quale ha causato 15 punti di penalizzazione in classifica . La Gazzetta dello Sport, stamani, tenta di ricostruire le fasi della vicenda.

L'attacco dei legali del club bianconero si concentra sulla “violazione delle norme di diritto”. In altre parole, la società afferma che non si poteva riaprire il processo dopo la doppia archiviazione di un anno fa; poiché le contestazioni per cui è stata condannata sono diverse da quelle contenute nel deferimento originario; quindi, la stessa Juventus sostiene di non essersi potuta difendere, passando dalle 15 operazioni incriminate all’esistenza di un “sistema fraudolento”. Più precisamente non è stato possibile “alcun contraddittorio della difesa dei deferiti”.

In ogni caso - si legge - il verdetto di domani è figlio di quanto succederà anche sul fronte stipendi/rapporti illeciti con i procuratori, l’altro filone, quello su cui le indagini si sono chiuse e c’è un concreto rischio deferimento per la Juve ed alcuni suoi dirigenti ed ex dirigenti. Una riscrittura al ribasso (ma non troppo) della sentenza del meno 15 e un patteggiamento sulla partita stipendi potrebbe, al contrario, permettere alla Serie A un ultimo mese senza incognite. Infine, alle domande bisogna aggiungere quelle che potrebbe farsi l’Uefa, per ora in attesa degli eventi, che potrebbe aggiungere un altro fronte alla bollente primavera del calcio italiano.