Gazzetta dura col Milan: "Urgono acquisti di livello, non bastano i ragazzi"

"Sabato a Monza si è buttata via l’Inter, ieri a San Siro ha fatto beneficenza il Milan con colpe ancora più gravi, perché la squadra di Stefano Pioli si è fatta rimontare due gol da una Roma che fino a dieci minuti dalla fine giaceva in catalessi". Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport, che torna sul pareggio beffa ottenuto contro il giallorossi (2-2) allo scadere. "Il Milan ha pagato gli errori di Pioli nelle sostituzioni - si legge - ma l’allenatore ha le sue giustificazioni, in panchina non gode di cambi all’altezza dei titolari, e in parte il discorso vale per lo stesso Inzaghi all’Inter.