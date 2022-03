Gazzetta - Fallimento Juventus, speso mezzo miliardo in 4 anni per uscire sempre agli ottavi

La Gazzetta dello Sport, nelle sue analisi sulla Juventus, spiega come la società bianconera abbai speso quasi mezzo miliardo di euro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, nelle sue analisi sulla Juventus, spiega come la società bianconera abbai speso quasi mezzo miliardo di euro solo per il mercato negli ultimi 4 anni. Partendo dal 2018-2019, infatti, per gli acquisti dei giocatori sono stati spesi dalla società bianconera 435 milioni di euro, al netto delle cessioni, ai quali sono da aggiungere aumenti per gli stipendi del personale di circa 50 milioni di euro. Il ritorno a livello sportivo però, soprattutto in Champions League, non c’è stato, come dimostrano 3 eliminazioni agli ottavi e una ai quarti nelle ultime 4 stagioni.