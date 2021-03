Gazzetta - Flop CR7, ha peggiorato bilancio e ora con la Juve è prigioniero del suo ingaggio

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del flop Ronaldo alla Juventus dopo la terza stagione senza Champions e con la finale lontana: "Il paradosso è che una squadra che prima del suo arrivo giocava alla pari con le big d’Europa (eliminando il suo Real in semi nel 2014-15 e arrivando a contendergli il trofeo a Cardiff nel 2016-17) con CR7 ha peggiorato il bilancio, uscendo due volte agli ottavi e una ai quarti contro avversarie sulla carta più deboli. Se sulla validità dell’operazione commerciale ci sono pochi dubbi, sul rapporto tra costi dell’acquisto e benefici in campo sì, visto che Madama non ha fatto l’upgrade internazionale. Il “problema” è che Cristiano, che è legato alla Juve fino al 2022, rischia di diventare prigioniero del suo stipendio (31 milioni a stagione, impatto di 87 lordi all’anno sui conti del club) e la Juve pure".