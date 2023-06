Gazzetta - Forte rischio esclusione coppe europee: Juve punita da Ceferin?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus rischia fortemente l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Il rischio è forte perché si sommerebbero cifre scorrette e comportamenti fraudolenti". Il quotidiano rosa racconta di un presidente UEFA non soddisfatto della giustizia italiana: "Ieri Ceferin ha incontrato Gravina a Budapest e sicuramente non era contento degli ultimi sviluppi. E ora in Europa?. Da Nyon filtra che ci sono sicuramente irregolarità nei conti, come d’altra parte confermato dal -10 per le plusvalenze e dalla multa per gli stipendi. Ci sono anche una condanna (club e dirigenti) e un patteggiamento”.