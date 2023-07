Gazzetta già esalta Giuntoli: “Si vede la sua mano: via 3 big e risparmia 18mln”

Il primo giocatore preso in esame è Leandro Paredes: il centrocampista argentino non è stato riscattato

Nell'analizzare i tagli di casa Juventus per quel che riguarda il monte ingaggi, La Gazzetta dello Sport spiega come gli addii già maturati fin qui dei big abbia portato ad un risparmio di circa 18 milioni di euro netti, ai quali andranno ovviamente aggiunti i soldi derivanti dalle prossime operazioni in uscita. Il primo giocatore preso in esame è Leandro Paredes: il centrocampista argentino non è stato riscattato ed è tornato al PSG, alleggerendo le casse bianconere di 7 milioni di euro netti, ovvero il suo stipendio nell'ultimo anno. Poco meno guadagnava Angel Di Maria, fermo a 6 milioni e partito dopo una sola stagione.

Quindi Juan Cuadrado, con la società che nei giorni scorsi ha salutato lui ed il suo stipendio da 5 milioni di euro netti all'anno. Per un totale, appunto, di 18 milioni netti.