Gazzetta - Inter ha due positivi, ma non è prevista la bolla: il controsenso dalla Pinetina

Dopo Bastoni, anche Skriniar è risultato positivo al Covid-19. Nonostante questo, però, al momento l’Inter non ha previsto “la bolla” al Suning Center per isolare il gruppo squadra, anche se i recenti lavori di ristrutturazione permetterebbero ai giocatori di rimanere per lungo tempo alla Pinetina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Punto della questione fondamentale, questo, dato che al Napoli viene contestato proprio questo: non essere andati subito in bolla dopo la prima positività. In realtà nessuno è mai realmente andato in bolla come ora sta facendo il Napoli a Castel Volturno.