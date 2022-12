Gazzetta - Inter, Lautaro in dubbio col Napoli: Inzaghi ha pronte due alternative

In casa Inter c’è un dubbio legato a Lautaro Martinez

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Inter c’è un dubbio legato a Lautaro Martinez. L’Argentina giocherà infatti la sua ultima partita il 17 o il 18 dicembre e potrebbe aver bisogno di qualche giorno in più di riposo. Come riportato da Gazzetta.it, se il Toro sarà al top contro il Napoli sarà lui ad affiancare Romelu Lukaku, che sta lavorando per recuperare al 100%. In caso contrario sono pronte due alternative: Mkhitaryan come seconda punta oppure Dzeko in tandem con l’ex Chelsea.