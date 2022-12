Gazzetta - Inter, Lautaro torna ad allenarsi. Per il Napoli Inzaghi ha quasi deciso

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è tornato alla Pinetina da Campione del Mondo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è tornato alla Pinetina da Campione del Mondo. Una sbornia che il Toro dovrà però subito smaltire: tra pochi giorni c'è il Napoli, e i giri dovranno essere subito altissimi. L'argentino ieri ha svolto lavoro differenziato e come svela La Gazzetta dello Sport, è assai probabile che finisca in panchina in occasione della sfida con il Napoli. A partire dal 1' per in nerazzurri quindi, dovrebbe esserci in attacco la coppia Dzeko e Lukaku, con quest'ultimo che appare recuperato a pieno.