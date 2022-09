Gazzetta - Juve, si avvicina il rientro di Pogba e Chiesa: insieme contro il Benfica?

I tifosi della Juventus possono segnarsi questa data sul calendario: martedì 25 ottobre.

I tifosi della Juventus possono segnarsi questa data sul calendario: martedì 25 ottobre. I bianconeri saranno di scena in casa del Benfica in una partita che può segnare lo spartiacque del cammino in Champions League e la grande novità - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è che per la prima volta si potrebbero vedere in campo insieme Federico Chiesa (nel giorno del suo compleanno) e Paul Pogba. Già perché le notizie in arrivo dalla Continassa inducono finalmente all’ottimismo per entrambi gli infortunati eccellenti della rosa.