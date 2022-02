Gazzetta - Juventus insaziabile: in estate partirà l'assalto per Zaniolo

Dopo il mercato di gennaio che ha rivoluzionato il volto della Vecchia Signora, la Juventus ha già iniziato a programmare quello estivo, con un nome in cima alla lista dei desideri: Nicolò Zaniolo. Come vi abbiamo anticipato, il romanista è uno dei giocatori che Allegri accoglierebbe volentieri per completare ulteriormente il reparto offensivo e i primi contatti con i suoi agenti sono stati avviati nel dicembre scorso. Resta da capire, con un contratto fino al 2024, se la Roma sarà disposta a trattare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.