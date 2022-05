Gazzetta - Juventus, non solo Pogba: contatti avviati anche per Jorginho

La Gazzetta dello Sport garantisce sul buon andamento della trattativa della Juventus per Paul Pogba

La Gazzetta dello Sport garantisce sul buon andamento della trattativa della Juventus per Paul Pogba e, in più, scrive che al francese si potrebbe provare ad affiancare Jorginho. Da mesi la dirigenza della Continassa ha stretto legami importanti con il centrocampista italo-brasiliano e con il suo entourage, anche se finora non è stato mai possibile chiarire col Chelsea i termini della sua cessione, visto che il suo contratto scade nel 2023. Motivi burocratici evidenti, legati al cambio di proprietà imposto dal governo britannico per l’embargo nei confronti Roman Abramovich.