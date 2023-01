Gazzetta - La Juve cerca un direttore sportivo: tra i profili seguiti c’è sempre Giuntoli

La Juventus continua a seguire Cristiano Giuntoli, attualmente in forza al Napoli, per il ruolo di direttore sportivo

La Juventus continua a seguire Cristiano Giuntoli, attualmente in forza al Napoli, per il ruolo di direttore sportivo: il suo eventuale arrivo a Torino, comunque, non significherebbe necessariamente licenziamento per Federico Cherubini. L'attuale ds bianconero, come riportato da "La Gazzetta dello Sport", potrebbe infatti restare in società con altre mansioni in caso di arrivo di un ds con maggiore attitudine al ruolo ed esperienza.