Gazzetta: "La Juve ha chiesto ai giocatori di posticipare gli stipendi"

La Juventus ha in rosa diversi giocatori con un contratto pesante che, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions, difficilmente rinuncerebbero a parte dell'ingaggio per andare a giocare altrove. I bianconeri, di fatto, faticheranno a trovare soluzioni per scambi e cessioni. In queste settimane il club bianconero - si apprende da La Gazzetta dello Sport - ha chiesto a tutti i calciatori di posticipare il pagamento di alcune mensilità, in alcuni casi quattro, da marzo a giugno 2021. Anche da questa manovra possono arrivare risparmi utili in chiave bilancio, sottolinea la rosea.