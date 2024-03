Gazzetta - La Juve ha messo nel mirino il 'nuovo Osimhen': costa solo 4 milioni

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Juventus ha messo nel mirino Facinet Conte, attaccante diciottenne del Bastia. Lo scrive La Gazzetta Sportiva che racconta come il centravanti guineano assomigli a Osimhen e che valga circa quattro milioni di euro.

"Il centravanti della Guinea è omonimo dell’illustre ex capitano e allenatore della Juventus, ma per movenze e colpi ricorda il giovanissimo Osimhen, altro colpo di Giuntoli ai tempi del Napoli. Facinet Conte ha la stessa età di Kenan Yildiz (classe 2005) e con il Bastia si sta imponendo a suon di scatti brucianti e gol (5 in 15 partite). Tanto che Giuntoli, dopo gli appunti positivi raccolti da Manna e dagli osservatori, si è già attivato per guadagnare la pole position per l’estate. I bianconeri nelle scorse settimane hanno contattato direttamente il Bastia, che durante il mercato di gennaio ha rifiutato i 4 milioni del Genoa e le proposte di altre società francesi. La Juventus c’è e, stando a quanto filtra dalla Corsica, Conte è più che un’idea per la Signora".

Nelle scorse settimane la Juve ha già messo nel mirino diversi calciatori, andando a segno con la nuova stellina argentina Barido, prelevato dal Boca Juniors e che ha solamente 16 anni, strappandolo a una folta concorrenza come quella del Barcellona.