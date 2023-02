Gazzetta - La Juve ha nostalgia degli ex? Se lascia Allegri, pronto ritorno di Conte

La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà di ieri della Juventus in Europa League, fermata dall'1-1 casalingo dal Nantes

La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà di ieri della Juventus in Europa League, fermata dall'1-1 casalingo dal Nantes. In vista del ritorno, la Rosea spiega come in caso di eliminazione dei bianconeri anche la posizione di Massimiliano Allegri verrebbe messa in discussione dal club in vista del futuro, nonostante il contratto per altri due anni. In quel caso l'ombra di Antonio Conte, in scadenza col Tottenham, rischia di accompagnarlo fino al termine della stagione.