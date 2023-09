Gazzetta - La Juventus ha chiuso il bilancio 2022-23 ancora in rosso: la cifra

La Juventus, stando a quanto riferito da Gazzetta.it, dovrebbe chiudere il bilancio 2022/2023 con un rosso di bilancio di circa 115 milioni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, stando a quanto riferito da Gazzetta.it, dovrebbe chiudere il bilancio 2022/2023 con un rosso di bilancio di circa 115 milioni. Il risultato, non ufficiale, sarebbe stato ricavato da una somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2022 che si attesta con un -29,5 milioni e il dato pro forma dato oggi da Exor per il periodo gennaio/giugno che sarebbe di -81 milioni. Dunque il totale dovrebbe essere di un rosso di 110,5 milioni. Ma la Gazzetta dello Sport avrebbe aggiunto a questa cifra la perdita fatta registrare dalla Juventus dalla cessione di Bonucci che è di 5,6 milioni visto che il dato pro forma fornito da Exor non terrebbe conto del mercato estivo.

Per questo motivo secondo la rosea la perdita di bilancio del club bianconero dovrebbe essere di circa 115 milioni. La prossima settimana se ne saprà qualcosa in più visto che il Cda darà l'ufficialitá del bilancio 2022. In ogni caso, la Juventus ha migliorato i suoi conti visto che le perdite sono state dimezzate dato che il rosso di bilancio nella stagione 2021/2022 era di 239 milioni.