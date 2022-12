Gazzetta - La procura di Torino indaga sulla Juventus: quattro i reati richiesti

Nell'edizione di oggi, La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'indagine sulla Juventus avviata dalla Procura di Torino

TuttoNapoli.net

Nell'edizione di oggi, La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'indagine sulla Juventus avviata dalla Procura di Torino. Sono quattro, in particolare, i reati imputato al club bianconero: diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotata in Borsa, emissione di fatture false e ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’Autorità di vigilanza. Per i primi tre reati è prevista la reclusione per i soggetti che li hanno commessi. Nel caso in cui venissero accertati, da capire poi quali potrebbero essere le sanzioni per il club a livello sportivo.