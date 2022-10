Gazzetta - Milan, 75 ore di fuoco: Pioli prepara il turnover e dà priorità alla Champions

Martedì, questo il punto, l’appuntamento sarà speciale, perché il Milan - 75 ore dopo la partita col Monza - giocherà a Zagabria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, nelle prossime 75 ore, farà due partite da 90 minuti, un viaggio internazionale, una notte in albergo, forse qualche gol, quasi sicuramente cinque cambi di formazione. Spiega così La Gazzetta dello Sport i prossimi impegni dei rossoneri. Martedì, questo il punto, l’appuntamento sarà speciale, perché il Milan - 75 ore dopo la partita col Monza - giocherà a Zagabria, con gli ottavi di Champions in palio. Partita fondamentale. Per questo, più di qualcuno stasera giocherà meno del solito. La questione è di prestigio ed economica: il passaggio del turno vale almeno 10 milioni e la differenza tra qualificarsi e non qualificarsi è molto più ampia.