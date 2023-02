Gazzetta - Milan, Maignan prossimo al rientro: ecco quando sarà in campo

Mike Maignan sembra essersi finalmente messo alle spalle un percorso di riabilitazione lunghissimo che lo tiene ai box dal 18 settembre in rossonero.

Mike Maignan sembra essersi finalmente messo alle spalle un percorso di riabilitazione lunghissimo che lo tiene ai box dal 18 settembre in rossonero. La Gazzetta dello Sport rivela che l'8 marzo Maignan sarà in campo a Londra per il ritorno contro il Tottenham. In vista di questo impegno il numero 16 cercherà di giocare almeno altri 90 minuti prima in Serie A: la speranza è di riaverlo con l'Atalanta o almeno con la Fiorentina.