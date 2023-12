Gazzetta - Milan, riflessioni in corso su Pioli: è in bilico dopo il pari di Salerno

Il Milan riflette sulla posizione di Stefano Pioli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Al centro delle riflessioni due motivazioni principali: la svalutazione della rosa e gli infortuni in serie, che "tolgono al Milan i suoi migliori giocatori e condizionano i risultati con conseguenti perdite economiche"; Pioli e il suo staff - si legge - sono ritenuti tra i responsabili e qualche cambiamento si prospetta, a cominciare sicuramente da alcuni membri del team dei fisioterapisti.

In questo periodo già molto negativo, acuito dal bruttissimo 2-2 di Salerno, risuonano forti nell'aria le parole di ieri di Gerry Cardinale: "Come tutti voi, non sono soddisfatto della nostra attuale posizione in A o della Champions League, ma so che la competizione sportiva è una maratona". A queste fanno da contraltare - e forse anche da conferma - l'insoddisfazione e la non convinzione per le dichiarazioni post partita di Pioli di ieri sera.