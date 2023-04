Gazzetta - Milan, svolta Leao: maxi-accordo sul rinnovo e manca solo la firma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la trattativa sarebbe vicina alla chiusura e a questo punto manca solo la fumata bianca

Accordo verbale tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la trattativa sarebbe vicina alla chiusura e a questo punto manca solo la fumata bianca. La quadra è stata trovata, anche grazie alla disponibilità del giocatore e della sua famiglia e della dirigenza rossonera. Il Milan è pronto a offrire un rinnovo quinquennale dal valore di 7 milioni a stagione più bonus a cui ne vanno aggiunti 2 alla firma. Un bel salto rispetto al milione e mezzo percepito fino a oggi da Leao.

Nodo Sporting CP

Come noto resta poi l'ostacolo relativo alla multa da pagare al club portoghese, sia da Leao che dal Lille. Attualmente il valore del risarcimento si attesta sui 16.5 milioni di euro ma il club portoghese, recentemente, ha fatto appello alla Uefa per avere il bottino grosso, 45 milioni, ovvero il valore della clausola di Leao nei giorni in cui militava nei biancoverdi di Lisbona. Secondo la rosea negli ultimi giorni Leao, Sporting e Lille stanno provando a cercare una soluzione che possa accontentare tutti e che possa, indirettamente, sbloccare anche l'accordo tra il talento rossonero e il Milan. Adesso filtra grande ottimismo, il rinnovo è dietro l'angolo.