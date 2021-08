Gazzetta - Niente Insigne e Correa costa troppo, l'Inter pensa a Thuram per l'attacco

Marcus Thuram sta scalando le gerarchie tra gli obiettivi per l'attacco dell'Inter, viste anche le difficoltà per arrivare a Joaquin Correa. Le richieste di Lotito per l'argentino, ovvero 37 milioni di euro, sono troppo alte per i dirigenti nerazzurri che ora stanno valutando con interesse il figlio d'arte che gioca in Germania. Raiola lo ha proposto e Marotta ci sta pensando. L'Inter non può spendere più di 35 milioni ma nei prossimi giorni effettuerà un sondaggio col 'Gladbach per capire se ci sono margini per intavolare la trattativa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.