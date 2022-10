GIOVANILI VIDEO - PRIMAVERA, L’ALLENATORE DEL TORINO INSULTA FRUSTALUPI: “STAI A CUCCIA!” Spiacevole episodio per il tecnico del Napoli Primavera Nicolò Frustalupi, insultato dal collega del Torino durante la gara di campionato di domenica scorsa terminata 1-1. Le immagini sono state riportate su Twitter dal direttore di... Spiacevole episodio per il tecnico del Napoli Primavera Nicolò Frustalupi, insultato dal collega del Torino durante la gara di campionato di domenica scorsa terminata 1-1. Le immagini sono state riportate su Twitter dal direttore di... LE ALTRE DI A GAZZETTA - PER IMITARE IL COLPO KVARA, LA JUVENTUS HA MESSO NEL MIRINO IL GEORGIANO MAMARDASHVIL L'esplosione di Kvaratskhelia ha acceso i riflettori sui talenti in rampa di lancio del calcio georgiano L'esplosione di Kvaratskhelia ha acceso i riflettori sui talenti in rampa di lancio del calcio georgiano