Gazzetta smentisce i rumors spagnoli: "Ronaldo resta alla Juve, è il perno del progetto"

Dalla Spagna insistono, supportati anche dalle parole enigmatiche di ieri di Zinedine Zidane: la prossima stagione, Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus per tornare al Real Madrid. Come detto questa ipotesi è spinta soprattutto dai quotidiani spagnoli di marca madridista, con la Juventus che secondo la Gazzetta dello Sport resta comunque tranquilla e serena in merito. CR7 infatti sta bene a Torino e, in aggiunta, non ha mai manifestato alla dirigenza il desiderio di cambiare aria a fine stagione. Per questo la società bianconera non si scompone e continua a ritenere Ronaldo un perno del progetto tecnico del prossimo anno. Un progetto che punterà sì sui giovani, ma con alcuni giocatori esperti a far da guida. Fra questi, nei pensieri juventini, c'è proprio il 5 volte Pallone d'Oro.