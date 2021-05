Gazzetta - Sprint Inter per Allegri: Marotta prova ad anticipare la Juventus

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta spera nel sorpasso per Massimiliano Allegri all'ultima curva prima del rettilineo, anche se la Juventus è in vantaggio. I nerazzurri lo farebbero con una offerta a due cifre che mal si sposa con la politica di contenimento dei costi del club: al tecnico, Marotta è pronto a promettere un contratto triennale a 10 milioni netti a stagione. La velocità con cui l'Inter ha risolto il contratto con Conte è figlia della volontà di avere il prima possibile le mani libere per inseguire il dopo Conte e oggi è atteso un affondo su Allegri per provare a beffare i bianconeri. Un all-in rischioso ma questo punto per certi versi obbligatorio.