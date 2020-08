Gazzetta su Higuain: "Da eroe a esubero, parabola triste dell'uomo da 90mln"

Focus de La Gazzetta dello Sport su Gonzalo Higuain dopo l'annuncio in conferenza di Pirlo: le nostre strade si separeranno. L'argentino andrà via, chissà come, una cosa è certa: la sua, scrive il quotidiano, è stata una parabola triste. L'uomo da 90 milioni è passato da eroe a esubero perché troppo caro. La sua avventura in bianconero è stata intensa ma fugace, pochi gol e diversi rimpianti, certo qualche emozione ma nel complesso l'argentino la immaginava diversa.