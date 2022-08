Gazzetta sulla Juventus: "Evidenziati tutti i limiti senza Di Maria"

Su La Gazzetta dello Sport è presente un articolo a cura di Luigi Garlando, relativo alle gare giocate ieri da Roma e Juve

Su La Gazzetta dello Sport è presente un articolo a cura di Luigi Garlando, relativo alle gare giocate ieri da Roma e Juve: "Non che l’assenza di Di Maria spieghi tutto, ma di sicuro l’argentino ha intonacato le crepe di una squadra che fatica tremendamente a costruire e a rifinire. Come si è visto a Marassi. Vlahovic è il giocatore finito più volte in fuorigioco nelle prime due giornate: un po’ sarà colpa sua, ma più spesso è la squadra che non sa raggiungerlo quando parte. Un dato clamoroso: nel primo tempo di ieri Vlahovic ha toccato 3 palloni, almeno 5 in meno degli altri giocatori in campo".