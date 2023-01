Gazzetta svela tutti i motivi per cui Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth

Nicolò Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth. Lo conferma anche la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Nicolò Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth. Lo conferma anche la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che svela ulteriori dettagli sul motivo del rifiuto: il no da parte di Zaniolo ha basi tecniche, non economiche. Non lo convince il progetto degli inglesi, né la possibilità di lottare per non retrocedere, e la sua collocazione tattica nel 4-4-2 del club allenato da Gary Paul O'Neil. Al calciatore, il club di Premier aveva offerto un ingaggio da 4.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.