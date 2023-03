Gazzetta - Tar accoglie ricorso di Cherubini e Paratici: carta Covisoc sarà consegnata ai loro legali

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal dirigente della Juventus Federico Cherubini e dall'ex Fabio Paratici in merito alla "carta Covisoc".

Perché è importante?

Per la Federcalcio, si trattava di un atto "pre provvedimentale" e interno, quindi non esistevano gli estremi per l'acquisizione da parte degli avvocati. Per le difese, invece, tutta l'indagine e quindi l'inchiesta avrebbe violato i tempi procedurali. La Covisoc ora avrà tempo 7 giorni per consegnare gli atti.