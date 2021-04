Gazzetta - Torino, fuori Zaza ed Ansaldi? Nicola prepara almeno due novità per il Napoli

Per la sfida al Napoli, Nicola limiterà il turnover ma qualcosina rispetto al Bologna cambierà. Secondo la Gazzetta dello Sport, in avanti Sanabria dovrebbe ritrovare un posto dall’inizio di fianco a Belotti, di conseguenza Simone Zaza, in campo per tutta la gara contro i rossoblù, andrà in panchina per il rush finale. Il modulo di gioco adottato da Gattuso ricalca quello di Mihajlovic e - si legge - quindi è prevedibile che nella composizione del quintetto difensivo, Davide Nicola adotti la stessa contromossa di Bologna dotandolo cioè di un esterno con caratteristiche più difensive rispetto a quelle di Ansaldi, tra Rodriguez (impiegato contro Orsolini: può fare il bis con Politano che ha qualità simili) e Nicola Murru che è il più fresco dei tre. A centrocampo Rincon, Mandragora e Linetty (o Lukic), favorito su Verdi che rimane un giocatore votato alla costruzione mentre col Napoli ci sarà da faticare e randellare