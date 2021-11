Gazzetta - Vecino al Napoli? L'Inter ha già scelto il sostituto

L'Inter è pronta a muoversi a gennaio per rinforzare il centrocampo, a maggior ragione se dovesse partire Matias Vecino, cercato dal Napoli. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri non hanno mai abbandonato la pista che porta a Nahitan Nandez del Cagliari. In estate - scrive la rosea - il giocatore aveva trovato un accordo con i nerazzurri per un ingaggio da 3 milioni a stagione. A Cagliari è rimasto in estate nonostante la promessa del presidente Giulini di farlo partire.