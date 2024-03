Il Fatto: "Roma licenzia una dipendente per video hard fatto girare da un Primavera"

Secondo la ricostruzione, il caso sarebbe scoppiato quando il giovane calciatore ha chiesto in prestito il cellulare alla dipendente

© foto di www.imagephotoagency.it

Una dipendente dell'As Roma è stata appena licenziata per "incompatibilità ambientale". In realtà il motivo del licenziamento, riferito da Il Fatto Quotidiano, sarebbe un video hard fatto girare in rete da un giocatore della Primavera che poi ha confessato. La decisione del club ora rischia di finire in tribunale

Secondo la ricostruzione, il caso sarebbe scoppiato quando il giovane calciatore ha chiesto in prestito il cellulare alla dipendente per chiamare l’agente. Invece di limitarsi a comporre il numero di telefono del procuratore, il giocatore avrebbe passato in rassegna immagini e video dell’impiegata. Fino a imbattersi in uno dove la 30enne si riprendeva con il fidanzato.