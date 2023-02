Il Giornale - Inter, svolta a un passo. Imminente l'ingresso di un fondo americano

Il Giornale di oggi fa il punto sul fondo d’investimento, rigorosamente a stelle e strisce, pronto ad aiutare la famiglia Zhang

Il Giornale di oggi fa il punto sul fondo d’investimento, rigorosamente a stelle e strisce, pronto ad aiutare la famiglia Zhang e farsi carico di alcune quote dell'Inter. Un fondo che crede nel business calcio ed è pronto a puntare sul club nerazzurro. Di fronte all’incalzare delle scadenze, Zhang potrebbe forse anche accontentarsi di una cifra inferiore rispetto ai 1,2 miliardi di quotazione fissata dopo l’operazione Milan-Elliott-RedBird, ma in questo caso, i particolari si conosceranno in futuro.