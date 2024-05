Il Mattino - Napoli su Conte, ma il tecnico entro domani incontrerà il Milan

Giorni decisivi per il domino delle panchine e tra gli allenatori più chiacchierati c'è l'ex commissario tecnico Antonio Conte

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Giorni decisivi per il domino delle panchine e tra gli allenatori più chiacchierati c'è l'ex commissario tecnico Antonio Conte. A fare il punto sul suo futuro è il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola.

Negli ultimi giorni - si legge - sono ripresi i contatti con il presidente del Napoli De Laurentiis e il nome di Conte è una delle opzioni per il dopo Calzona. Ma gli agenti di Conte tra oggi e domani vedranno anche il Milan, club che non ha ancora sciolto le riserve per il dopo Stefano Pioli.