Il Roma - Milan-Pioli, niente accordo: l'addio si farà con la formula dell'esonero

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, sabato contro la Salernitana, sarà per l'ultima volta sulla panchina del Milan. Le ultime sul tecnico accostato al Napoli le riferisce su X il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Stefano Pioli non trova l'accordo per la separazione con il Milan. L'addio si farà ma con la formula dell'esonero. Resta sotto contratto, così come Allegri con la Juventus".