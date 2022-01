Il Tempo - Allegri e le urla contro l'arbitro Sozza: "Sceneggiate napoletane, sei un coglione"

Dopo le rivelazioni in merito all'aggressione verbale e fisica da parte di Bonucci nei confronti del segretario dell'Inter Mozzillo al momento del gol vittoria di Sanchez in Supercoppa, oggi Il Tempo svela il rapporto degli ispettori federalei presenti all'Allianz Stadium per la partita Juventus-Napoli dello scorso 6 gennaio. Il tecnico Massimiliano Allegri, che ha già scontato una squalifica di una giornata nella partita contro la Roma per gli episodi che stiamo raccontando, al termine del match ha urlato queste frasi parlando riderendosi all'arbitro Sozza: "È un coglione, diglielo! Testa di cazzo, deve recuperare 12 minuti e non 5. Vi fate prendere per il culo stavano sempre per terra, hanno fatto le sceneggiate napoletane. Ora basta, anche se mi squalificano tre mesi". Non contento, l'allenatore bianconero, ha aspettato l'uscita degli arbitri dagli spogliatoi per rivolgersi direttamente al direttore di gara: "Sei un coglione. Non mi faccio prendere per il culo da un coglione".