La Repubblica - Salernitana, Lotito nervosissimo e pronto ad azioni legali contro la Figc

La Salernitana vive un vero e proprio countdown in attesa che qualcuno presenti entro domani la caparra del 5% del valore del club (circa 600mila euro) per dare vita alla cessione, allungare i tempi concessi dalla Figc e guardare al futuro senza più il rischio di sparire dalla Serie A. Nel frattempo Lotito è nervosissimo, visto che dal 1° gennaio tornerebbe a essere proprietario di una squadra senza campionato e con tanti costi a cui dover far fronte. Il presidente della Lazio e proprietario della Salernitana è pronto ad azioni legali nei confronti della Federcalcio. A riportarlo è La Repubblica.