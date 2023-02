La Stampa esalta la difesa della Juve ma dimentica i 5 gol al Maradona

La Juventus ha armi importanti per potersi difendere: non - in questo caso - nelle aule dei tribunali, ma sul campo

Dopo lo shock per la penalizzazione e dopo aver totalizzato appena 1 punto contro Atalanta e Monza, i bianconeri hanno reagito passando il turno il Coppa Italia contro la Lazio e battendo Salernitana e Fiorentina in campionato. Il tutto, come da tradizione, senza subire gol.