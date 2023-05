La Stampa - Fa specie vedere il Milan che si presta alle forche caudine degli ultras

Dopo la sconfitta sul campo dello Spezia, il Milan ha avuto un confronto in campo con i propri tifosi. Un brutto episodio, scrive La Stampa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta sul campo dello Spezia, il Milan ha avuto un confronto in campo con i propri tifosi. Un brutto episodio, scrive La Stampa: "I rossoneri hanno vinto appena una volta nelle ultime sei trasferte. Ma nessun risultato negativo giustifica la scena finale con la prolungata gogna pubblica sotto la muraglia nera degli ultrà milanisti. Un capo catechizza a lungo i calciatori e l’allenatore Pioli, che annuiscono contriti.

«Ci hanno solo spronato e stimolato a dare il massimo», spiega Pioli. In realtà nel 2015 l’Aic ha voluto una norma per scoraggiare queste forche caudine, considerate poco dignitose per gli atleti anche perché non mancano commistioni pericolose nelle curve. L’applicazione non è mai stata particolarmente rigorosa. Ma fa comunque specie vedere una squadra come il Milan (con diversi giocatori di caratura internazionale) che accetta di tenere questo atteggiamento".