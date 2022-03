La Stampa - Juve, nuova accusa di falso in bilancio: perquisizioni in tutta Italia

Nuove accuse al board bianconero e perquisizioni in tutta Italia eseguita oggi dalla Guardia di Finanza di Torino.

TuttoNapoli.net

Ultim'ora da La Stampa: nuova accusa di falso in bilancio nella cornice dell'inchiesta sulla Juventus avviata a dicembre sulle presunte plusvalenze in diversi anni di rendiconto finanziario. Nuove accuse al board bianconero e perquisizioni in tutta Italia eseguita oggi dalla Guardia di Finanza di Torino. Le perquisizioni hanno riguardato rinomati studi legali a Torino, Roma e Milano dove sarebbero state depositate delle scritture private tra società e calciatori che riguardano le retribuzioni degli stessi nei due anni del Covid.