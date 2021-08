La Stampa - Juve, Ronaldo e la panchina della discordia: può accelerare l'addio

La Stampa, stamani, torna sul caso Cristiano Ronaldo, dietro la cui esclusione dal primo minuto ieri contro l'Udinese non c'è un problema fisico, visto che il portoghese si è allenato regolarmente nei giorni scorso e lo stesso Allegri aveva detto alla vigilia che stava bene, ma una necessità tattica-tecnica che sconfina nella gestione dello spogliatoio. A

llo stesso tempo non è un mistero che il suo agente, Jorge Mendes, stia cercando da mesi una soluzione per trovare una nuova squadra al penta Pallone d'Oro e dopo quello che è successo ieri il quadro potrebbe cambiare in fretta. La Juventus sta alla finestra, pronta con eventuali piani alternativi (su tutti Gabriel Jesus del City), e nel contempo cerca di raffreddare il caso.