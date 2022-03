La Stampa: "Juventus di nuovo sotto accusa: nel mirino le scritture private con i calciatori"

Come riportato da La Stampa, i pm sostengono che i risparmi Covid sugli ingaggi siano stati usati per migliorare il bilancio

La Juventus ancora sotto accusa. Come riportato da La Stampa, i pm sostengono che i risparmi Covid sugli ingaggi siano stati usati per migliorare il bilancio, ma che non siano stati contabilizzati come debito: focus su 67 milioni di euro. Vasta operazione da parte della Guardia di Finanza di Torino con perquisizioni nel capoluogo piemontese, ma anche a Roma e Milano. Nel mirino ci sono le scritture private con i calciatori: "Erano pagamenti ritardati, non rinunce".