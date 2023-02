La Stampa - Pazza idea Inter: suggestione Klopp se va via Inzaghi

Le alternative, eventualmente, non mancano ed il primo nome, anche secondo il quotidiano, sarebbe quello di Thiago Motta del Bologna.

Il quotidiano La Stampa parlando dell'Inter riparte dalla parole di ieri di Beppe Marotta e spiega come senza la qualificazione alla prossima Champions League la convivenza con Simone Inzaghi rischierebbe seriamente di interrompersi.

Le alternative, eventualmente, non mancano ed il primo nome, anche secondo il quotidiano, sarebbe quello di Thiago Motta del Bologna. Decisamente più ambiziose, e fattibili solo se dovesse entrare in società un fondo finanziario americano, le piste che portano in Inghilterra: una a Roberto De Zerbi oggi al Brighton. L'altra addirittura a Jurgen Klopp, nel caso in cui dovesse lasciare il Liverpool.