La Stampa - Plusvalenze Juve, il cuore dell'inchiesta riguarda potenziali transazioni in nero

La Stampa di questa mattina racconta quale sia il "cuore dell'inchiesta" che i pm di Torino hanno avviato coinvolgendo le plusvalenze e i conti della Juventus. Secondo quanto emerge da ambienti investigativi, non ci sarebbe corrispondenza tra gli importi di diverse fatturazioni e le cifre messe a bilancio. In sostanza, queste discrepanze, aprirebbero le porte all'ipotesi che il club abbia effettuato alcune transazioni in nero.