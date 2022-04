La Stampa sull'Inter: "Buttarsi via in questo modo ha del paranormale"

Gigi Garanzini ha scritto un fondo su La Stampa riguardo alla lotta scudetto: “L'Inter non solo non vince il recupero ma lo perde per un'assurdità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gigi Garanzini ha scritto un fondo su La Stampa riguardo alla lotta scudetto: “L'Inter non solo non vince il recupero ma lo perde per un'assurdità del suo portiere di riserva: e regala al Milan anche la possibilità di un pareggio nelle quattro ultime partite, perché in caso di parità ha il vantaggio dei confronti diretti. Che i giochi non fossero fatti si era intuito a quel gol di Tonali nell'ultimo assalto all'Olimpico: ma da lì a buttarsi via a quel modo, avendo ancora in mano il match point ha del paranormale. […] Se è successa questa è evidente che in un campionato al ribasso altre ne possono ancora succedere: ma alla maniera del piccolo-grande Leo Longanesi la sensazione, prima ancora della classifica, è che il destino abbia cambiato cavallo”.