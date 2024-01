"I ladri scappano, le guardie rincorrono", Inzaghi replica ad Allegri: "Tutto normale"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Le parole di Allegri su guardie e ladri? Ho sentito e letto qualcosina. Penso sia una normale dialettica del mondo del calcio, è tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco. In campionato c'è un bellissimo duello fra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti, con un'ottima rosa che ora sta bene. Penso che la lotta coinvolga anche loro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana.

"Asterisco in classifica per la gara in meno? È una cosa che si tiene in conto, bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita. In carriera è una cosa che ricorre spesso, quando allenavo la Lazio un anno ho avuto un recupero con l'Udinese per maltempo, un altro anno ho avuto la gara rinviata col Torino, con l'Inter a Bologna - ha aggiunto -. Stiamo facendo un grandissimo percorso, poi c'è un'altra squadra che sta facendo un percorso analogo e il Milan che non mollerà fino alla fine". (ANSA).